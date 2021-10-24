Mandalinalı ayvalı kereviz tarifi
Çok hafif, lezzetli ve pratik bir yemekle sofralarınızı tatlandırın.
Çok hafif, lezzetli ve pratik bir yemekle sofralarınızı tatlandırın. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 3 kereviz
- 1 çay bardağı mandalina suyu
- 1 ayva
- 1 havuç
- 1 kuru soğan
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
Yapılışı
Kuru soğan yemeklik doğranır, zeytinyağı ile tavda kavrulur. Havuçlar soyulur ve ince halkalar halinde doğranır. Kavrulan soğanın üzerine eklenir. 2-3 dakika kısık ateşte sotelenir. Ayva ve kerevizler soyulup aynı şekilde dilimlenir ve tencereye alınır. Bir-iki defa çevrilip üzerine mandalina suyu ve tuz eklenir. Kapağı kapatılıp kısık ateşte arada kontrol ederek hafif yumuşayana kadar pişirilir.