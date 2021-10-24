Mandalinalı ayvalı kereviz tarifi

Çok hafif, lezzetli ve pratik bir yemekle sofralarınızı tatlandırın. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

3 kereviz

1 çay bardağı mandalina suyu

1 ayva

1 havuç

1 kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Yapılışı

Kuru soğan yemeklik doğranır, zeytinyağı ile tavda kavrulur. Havuçlar soyulur ve ince halkalar halinde doğranır. Kavrulan soğanın üzerine eklenir. 2-3 dakika kısık ateşte sotelenir. Ayva ve kerevizler soyulup aynı şekilde dilimlenir ve tencereye alınır. Bir-iki defa çevrilip üzerine mandalina suyu ve tuz eklenir. Kapağı kapatılıp kısık ateşte arada kontrol ederek hafif yumuşayana kadar pişirilir.