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Kadın - Aile Mandalinalı ayvalı kereviz tarifi
Kadın - Aile

Mandalinalı ayvalı kereviz tarifi

Çok hafif, lezzetli ve pratik bir yemekle sofralarınızı tatlandırın.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 22:30:00 - 2021-10-24 22:34:20
Mandalinalı ayvalı kereviz tarifi

Çok hafif, lezzetli ve pratik bir yemekle sofralarınızı tatlandırın. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 3 kereviz
  • 1 çay bardağı mandalina suyu 
  • 1 ayva
  • 1 havuç
  • 1 kuru soğan
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz

Yapılışı

Kuru soğan yemeklik doğranır, zeytinyağı ile tavda kavrulur. Havuçlar soyulur ve ince halkalar halinde doğranır. Kavrulan soğanın üzerine eklenir. 2-3 dakika kısık ateşte sotelenir. Ayva ve kerevizler soyulup aynı şekilde dilimlenir ve tencereye alınır.  Bir-iki defa çevrilip üzerine mandalina suyu ve tuz eklenir. Kapağı kapatılıp kısık ateşte arada kontrol ederek hafif yumuşayana kadar pişirilir.

 

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