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Mandalina yüklü TIR devrildi, şoför feci şekilde can verdi

Mardin Kızıltepe'de mandalina yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, TIR sürücüsü Abdulvahap Olam hayatını kaybetti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:53
Mandalina yüklü TIR devrildi, şoför feci şekilde can verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bariyere çarpıp devrilen mandalina yüklü TIR'ın şoförü Abdulvahap Olam (52), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İpekyolu’nda meydana geldi. Mersin'den yüklediği mandalinaları Irak'a götürmek için yola çıkan Abdulvahap Olam yönetimindeki 33 D 5901 plakalı TIR, Kızıltepe'de kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra devrildi. Kazada Olam, araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Olam, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Olam, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olam'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:53
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  2. Mardin
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  5. Mandalina yüklü TIR devrildi
  6. Abdulvahap Olam
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