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Kadın - Aile Mandalina reçeli
Kadın - Aile

Mandalina reçeli

Mandalina içerdiği vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Mandalina tüketip reçel yaparak vücudunuza iyilik yapın.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 21:12:00 -
Mandalina reçeli

Mandalina içerdiği vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Mandalina tüketip reçel yaparak vücudunuza iyilik yapın.

Malzemeler

  • 1 kilo mandalina
  • 1 kilo şeker
  • 10 tane karanfil (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı mandalina suyu
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım limon

Yapılışı

Mandalinaları soyduktan sonra dilimleyin. Beyaz kısımlarını temizledikten sonra bir kabın içine konulur ve içine su, mandalina suyu dökülür. Üzerine şeker döküp 1 gece bekletelim. Ertesi gün kaynatırken içine karanfil atalım. Ocaktan almaya yakın içine yarım limon sıkalım. Reçel kıvamına geldikten sonra ocağın altını kapatalım. Reçeliniz hazır afiyet olsun.

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