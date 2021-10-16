Mandalina reçeli
Mandalina içerdiği vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Mandalina tüketip reçel yaparak vücudunuza iyilik yapın.
Mandalina içerdiği vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Mandalina tüketip reçel yaparak vücudunuza iyilik yapın.
Malzemeler
- 1 kilo mandalina
- 1 kilo şeker
- 10 tane karanfil (isteğe bağlı)
- 1 su bardağı mandalina suyu
- Yarım su bardağı su
- Yarım limon
Yapılışı
Mandalinaları soyduktan sonra dilimleyin. Beyaz kısımlarını temizledikten sonra bir kabın içine konulur ve içine su, mandalina suyu dökülür. Üzerine şeker döküp 1 gece bekletelim. Ertesi gün kaynatırken içine karanfil atalım. Ocaktan almaya yakın içine yarım limon sıkalım. Reçel kıvamına geldikten sonra ocağın altını kapatalım. Reçeliniz hazır afiyet olsun.