Mandalina kek tarifi | Tavada mandalina kek nasıl yapılır?
Mandalinalı kek tavada nasıl yapılır? Pratik ve leziz bir kek tarifi isteyenler “Tavada mandalina kek nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mandalinalı kek nasıl yapılıyor? Tavada kolay kek tarifi
Kış mevsimine uygun leziz bir kek tarifi istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, tavada kek tarifi…
Mandalina kek tarifi
Malzemeler:
2 su bardağı un
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 adet mandalina kabuğunun rendesi
Üzeri izin:
8-9 adet mandalina
1 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı şeker
Tavada mandalina kek nasıl yapılır?
Öncelikle mandalinaları soyun bıçakla ortadan ikiye kesin.
Hamur malzemelerini bir kasede güzelce karıştırın.
4 yemek kaşığı şekeri tavaya alın ve karamelize edin.
Şeker eriyince tereyağını tavaya alın.
Ardından mandalinaları tavaya dizin.
Mandalinaların üzerine hamuru boşaltın.
Kekin altını 20 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
Alt kısım piştiğinde keki bir kapakla ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin.
Pişen keki servis tabağına mandalinalar üstte olacak şekilde alın.
Kek ılınınca dilimleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.