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Kadın - Aile Mandalina kek tarifi | Tavada mandalina kek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mandalina kek tarifi | Tavada mandalina kek nasıl yapılır?

Mandalinalı kek tavada nasıl yapılır? Pratik ve leziz bir kek tarifi isteyenler “Tavada mandalina kek nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mandalinalı kek nasıl yapılıyor? Tavada kolay kek tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-14 23:36:00 -
Mandalina kek tarifi | Tavada mandalina kek nasıl yapılır?

Kış mevsimine uygun leziz bir kek tarifi istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, tavada kek tarifi…

Mandalina kek tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 adet mandalina kabuğunun rendesi

Üzeri izin:

8-9 adet mandalina

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı şeker

Tavada mandalina kek nasıl yapılır?

Öncelikle mandalinaları soyun bıçakla ortadan ikiye kesin.

Hamur malzemelerini bir kasede güzelce karıştırın.

4 yemek kaşığı şekeri tavaya alın ve karamelize edin.

Şeker eriyince tereyağını tavaya alın.

Ardından mandalinaları tavaya dizin.

Mandalinaların üzerine hamuru boşaltın.

Kekin altını 20 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Alt kısım piştiğinde keki bir kapakla ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Pişen keki servis tabağına mandalinalar üstte olacak şekilde alın.

Kek ılınınca dilimleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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