Mandalina, Akdeniz meyve sineğinden tuzaklarla kurtulacak

YENİ AKİT ANKARA

Gümüldür Pazar Yeri’nde düzenlenen törende konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ithalatçı ülkelerin Akdeniz meyve sineği zararlısına sıfır toleransla yaklaştıklarını o nedenle Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadele konusunda üreticilere her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

2021 yılında 1 milyon 585 bin ton mandalina üretildi

Türkiye’de 2021 yılında 1 milyon 585 bin ton mandalina üretildiği bilgisini paylaşan Uçak, “Bu üretimin 930 bin tonunu ihraç ettik. Narenciye ihracatımız 934 milyon dolar iken, bunun 453 milyon dolarlık dilimi mandalina ihracatı oldu. Bu kadar yüksek değerde ihracatımızın olması bizleri tabi ki mutlu ediyor. Ancak bu rakamların artması için dünya pazarında rekabet üstünlüğü sağlamamız gerekiyor. Bu üstünlüğün sağlanması için kalite yönünden ithalatçı firmaların taleplerine uygun ürünler yetiştirmeliyiz ayriyeten kalıntısız ve ruhsatlı ilaçlar kullanmalıyız. Üreticilerimizin her alanda desteklenmesinin ihraç ürünlerimize sağlanacak katma değer açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler ihracatçılar olarak üreticilerimizin daha kaliteli, daha verimli olarak ürün üretmesi için bizlere düşen destekler varsa her zaman üreticilerimizin yanında olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

'Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları' Projesi başlıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Projesine 2500 adet tuzak temin ettiklerini anlatan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: “Projemizle Gümüldür’de öncelikle iyi tarım üretimi yapan üreticilere bu tuzaklar dağıtılacak. Bundan sonraki desteklerimiz de iyi tarım üretimi yapan üreticilerimize olacak. Geçen hafta Muğla’da portakal üreticilerimize Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıttık. Manisa’da üreticilerimize sirke sineği tuzağı dağıttık. Ayrıca İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz ve Selçuk, Menderes, Seferihisar ilçelerinde bulunan mandalina üreticilerine yönelik 'Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları' Projesi’nin başlayacağı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.”