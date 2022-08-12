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Siyaset Mandacı Kılıçdaroğlu teslim bayrağını çekti: Avrupa'nın öngördüğü kuralları kabul edeceğiz!
Siyaset

Mandacı Kılıçdaroğlu teslim bayrağını çekti: Avrupa'nın öngördüğü kuralları kabul edeceğiz!

CHP'nin başındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün kuralları kabul edeceklerini söyleyerek emperyalizme karşı beyaz bayrak çekeceğini şimdiden açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri milli mücadele döneminde manda ve himaye isteyenleri akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 12:25:00 -
Mandacı Kılıçdaroğlu teslim bayrağını çekti: Avrupa'nın öngördüğü kuralları kabul edeceğiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı’na katıldı.

Partisinin uzun yıllardır iktidar olamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin buna en yakın dönemde olduğunu söyledi.

"Avrupa Birliği ne derse yapacağız"

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün kuralları yapacaklarını belirtti.

CHP Lideri ayrıca, Avrupa Birliği'nin öngördüğü kuralları talimat almadan kendiliğinden yerine getireceklerini de sözlerine ekledi

"Yapacağız kararlıyız, iktidarımızda göreceksiniz"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Biz üçüncü sınıf demokrasiyi hak eden bir ülke değiliz. Birinci sınıf demokrasiyi hak eden bir ülkeyiz. Biz bunları yapacağız kararlıyız. İlk iktidarımızda göreceksiniz, Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz."

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Yorumlar

abd, ab, vs vs kan emici ULKEMIZIN ISTIKLALI STIKBALININ DUSMANI SAHTEKAR emperyalizmi ve isbirlikci teslimiyetcileri lanetliyoruz

........

Neron11

Avrupa ne istiyordu, terörle mücadele etmeyin, eyalet sistemi getirin, demirtaş, kavala serbest kalsın, yahu bu embesile oy verecekler de akıl tutulmasımı var bir türlü anlamıyorum.
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