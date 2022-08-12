Mandacı Kılıçdaroğlu teslim bayrağını çekti: Avrupa'nın öngördüğü kuralları kabul edeceğiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı’na katıldı.

Partisinin uzun yıllardır iktidar olamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin buna en yakın dönemde olduğunu söyledi.

"Avrupa Birliği ne derse yapacağız"

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün kuralları yapacaklarını belirtti.

CHP Lideri ayrıca, Avrupa Birliği'nin öngördüğü kuralları talimat almadan kendiliğinden yerine getireceklerini de sözlerine ekledi

"Yapacağız kararlıyız, iktidarımızda göreceksiniz"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Biz üçüncü sınıf demokrasiyi hak eden bir ülke değiliz. Birinci sınıf demokrasiyi hak eden bir ülkeyiz. Biz bunları yapacağız kararlıyız. İlk iktidarımızda göreceksiniz, Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz."