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Spor Manchester United'dan tarihi skor
Spor

Manchester United'dan tarihi skor

Manchester United, sahasında Southampton'ı 9-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 03:30:00 -
Manchester United'dan tarihi skor

Premier League'in 22. haftasında Manchester United, sahasında tarihi bir galibiyete imza attı.

Old Trafford'da Southampton'ı konuk eden Manchester United, sahadan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 18'de Aaron Wan-Bissaka, 25'te Marcus Rashford, 34'te Jaün Bednarek (kendi kalesine), 39'da Edinson Cavani, 69 ve 90'da Anthony Martial, 71'de Scott McTominay, 87'de Bruno Fernandes, 90+3'te Daniel James kaydetti.

Southampton'da 2'de Alexandre Jankewitz, 86'da Jan Bednarek kırmızı kart gördü.

Manchester United bu sonuçla puanını 44'e yükseltti. Southampton ise 29 puanda kaldı.

Bu, Premier League tarihinde 9-0 biten üçüncü maç oldu.

Daha önce yine Manchester United, 1995'te Ipswich Town'ı aynı skorla mağlup etmişti.

Old Trafford'da kalesinde 9 gol gören Ralph Hasenhüttl yönetimindeki Southampton, Ekim 2019'da Leicester City'ye 9-0 kaybetmişti.

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