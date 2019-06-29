0553 313 94 23

Manchester United'dan savunmaya takviye

İngiltere temsilcisi Manchester United, Crystal Palace'ta forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
Manchester United'dan savunmaya takviye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Crystal Palace'ta forma giyen İngiliz futbolcu Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Wan-Bissaka'nın bonservisi konusunda Crystal Palace ile anlaşmaya varıldığı ve 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig'in gelecek vadeden sağ bekleri arasında yer alan Wan-Bissaka için Manchester United, Crystal Palace'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Crystal Palace'ın altyapısından yetişen Aaron Wan-Bissaka, geçen sezon takımıyla 39 maçta görev aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
  1. İngiltere Premier Lig
  2. Manchester United
  3. transfer dönemi
  4. Crystal Palace

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5. kattan atlayan genç hayatını kaybetti
    1. 5. kattan atlayan genç hayatını..
    2. Sel felaketinin yaşandığı bölgede arı..
    3. SAÜ’de Tıp Fakültesi mezunlarını verdi
    4. Kardeşeli Derneği kurban bedelini..
    5. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride..
    6. 'Medeniyetin beşiği' ülkede hastane..
    7. Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu
    8. G.Saray'ın eski yıldızı Welsey..
    9. İstanbul’daki kayısı festivali başladı
    10. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad..
    11. Heybeliada'da orman yangını! Ekipler..
    12. SBSGGM’den yumurta uyarısı
    13. Şile’de Sahilköy’de 21 yaşındaki bir..
    14. Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik..
    15. CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne..
    16. Trump İsrail yardakçılığına devam..
    17. Siirt’te yılanın ısırdığı adam tedavi..
    18. Dr. Tuğrul Tunca’dan Minik Dostlar..
    19. Tosya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
    20. Burundi 2020’de seçime gidiyor
    21. Fatsa’da sporcular sezonu açtı
    22. İlçe milli eğitim müdürüne saldırıda 2..
    23. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    24. Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve..
    25. Demir: “Herkes elini taşın altına..
    26. Heybeliada’da çıkan yangına..
    27. Kardeşleri ayıran kaza
    28. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı..
    29. Uluslararası ilişkiler uzmanı, adını..
    30. Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı