Manchester United'dan savunmaya takviye - İngiltere temsilcisi Manchester United, Crystal Palace'ta forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etti



ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Crystal Palace'ta forma giyen İngiliz futbolcu Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Wan-Bissaka'nın bonservisi konusunda Crystal Palace ile anlaşmaya varıldığı ve 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig'in gelecek vadeden sağ bekleri arasında yer alan Wan-Bissaka için Manchester United, Crystal Palace'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Crystal Palace'ın altyapısından yetişen Aaron Wan-Bissaka, geçen sezon takımıyla 39 maçta görev aldı.



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