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Manchester United'dan muhteşem geri dönüş! Tam 5 gollü karşılaşma

Premier Lig ekiplerinden Manchester United 2-0 geriye düştüğü Newcastle United maçını 3-2 çevirerek 3 puanın sahibi oldu.

07 Ekim 2018 Pazar 01:05
Manchester United'dan muhteşem geri dönüş! Tam 5 gollü karşılaşma

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, ikinci yarıda bulduğu gollerle konuk ettiği Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!

Ligin 8. haftasında Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Newcastle United, 7. dakikada Kenedy, 10. dakikada ise Muto Yoshinori'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 70. dakikada Juan Mata, 78. dakikada ise Anthony Martial ve 90. dakikada Alexis Sanchez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Son 5 maçında ilk kez kazanan Manchester United, ligde 13 puanla 8'inci sıraya yükseldi. Newcastle United ise 2 puanla 19'uncu sırada kaldı.

Maç öncesinde Old Trafford'da gergin bir atmosfer vardı. Bir gün önce Mirror tarafından ortaya atılan "Mourinho, Newcastle maçından sonra kovulacak" iddiası nedeniyle İngiltere kamuoyunun gözü bu maçtaydı. Tribünlerde Mourinho'ya destek verenler de vardı, adı United'la anılan Zinedine Zidane'ı isteyenler de. Mourinho için çok kritik bir durum söz konusuydu.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 01:05
  1. Manchester United
  2. Newcastle United
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Jose Mourinho

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