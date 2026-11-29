Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Brentford'a 4-0 mağlup oldu. Takımın başında ilk kez kendi sahasında maça çıkan Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, taraftarı önündeki ilk sınavından yenilgiyle ayrıldı.

DHA'nın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, 1930-1931 sezonundan bu yana ilk kez bir lig sezonunun ilk 12 maçının tamamında kalesinde gol gördü. Kulüp o sezon ligi son sırada bitirip küme düşmüştü. Manchester United ayrıca Premier Lig tarihinde üst üste 7 devrede kalesinde en az 2 gol gören ilk takım oldu.

Ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkan Manchester United, bu dönemde 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. 12 haftada yalnızca 1 kez kazanabilen ekip, 14 gol atıp kalesinde 27 gol gördü ve 8 puanla 19. sırada kaldı.

Haftayı küme düşme hattında tamamlaması kesinleşen kulüp için tek belirsizlik sıralamada. 7 puanla son sırada bulunan Crystal Palace, sahasında Hull City'yi yenerse Manchester United haftayı 20. sırada bitirecek. Kırmızı Şeytanlar, 2022-2023 sezonunun 2. haftasında da Brentford'a 4-0 yenilerek son sıraya gerilemişti.

Pochettino ile 3 maçta 10 gol yedi

Ligdeki kötü gidişin ardından Michael Carrick ile yollarını ayıran Manchester United, teknik direktör değişikliğine rağmen kazanamadı. Pochettino yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Liverpool'a 4-0 yenilen ekip, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile 2-2 berabere kaldı.

Arjantinli teknik adamla tüm kulvarlarda çıkılan 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan takım, bu süreçte rakip filelere 2 gol gönderirken kalesinde 10 gol gördü. Premier Lig'de Pochettino yönetiminde oynanan 2 maçta ise takım gol sevinci yaşayamadı.

Taraftarlardan takıma protesto

Brentford maçının son bölümünde Manchester United taraftarlarının büyük bölümü tribünleri terk etti. Bitiş düdüğünün ardından Old Trafford'da kalanların bir kısmı takıma destek vermeyi sürdürdü; diğer kısmı ise futbolcuları ıslıklayıp yuhalayarak kötü gidişi protesto etti.

Ferguson'dan sonra 11 teknik adam

Pochettino'nun göreve gelmesiyle Manchester United, Ferguson sonrasında 9. resmi teknik direktörünü takımın başına getirdi. Kulüp bu süreçte, geçici isimler de dahil olmak üzere toplam 11 teknik direktörle yollarını ayırdı.

Ferguson'ın ayrıldığı 2012-2013 sezonundan bu yana Premier Lig şampiyonluğu yaşayamayan Manchester United'da şampiyonluğa en çok yaklaşan iki teknik direktör, ligi 2. sırada tamamlayan Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer oldu.