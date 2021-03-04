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Spor Manchester United ve C.Palace puanları paylaştı
Spor

Manchester United ve C.Palace puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 01:48:00 -
Manchester United ve C.Palace puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, Selhurst Stadı'nda Crystal Palace'a konuk oldu.

Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Manchester United üst üste üçüncü resmi maçında golsüz berabere kaldı. Ayrıca bu sezon Premier Lig'deki dokuz beraberliğinin altısı bu sonuçla sona erdi.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 14. karşılaşmasında da yenilmeyen Manchester United, bu sonuçla puanını 51'e, Crystal Palace da 30'a yükseltti.

Crystal Palace, Pazar günü Tottenham'a konuk olacak. Manchester United ise Pazar günü derbide Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

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