Manchester United Varane için Real Madrid'le anlaştı
İngiliz devi Manchester United, Raphael Varane'ın transferi için Real Madrid'le prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Manchester United, Raphael Varane transferi için Real Madrid ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu.
Manchester United, Raphael Varane için Real Madrid ile 50 milyon euro karşılığında el sıkıştı. İngiliz kulübünün Varane için ödeyeceği miktara bonuslar da eklenebilir.
Hafta sonuna kadar İngiltere’ye gitmesi beklenen Varane, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüne imzayı atacak.
Manchester United, Varane ile henüz sürecinde başında anlaşmaya varmıştı. Fransız yıldızın kariyerine Premier Lig’de devam etme konusundaki ısrarı, Real Madrid’in yüksek bonservis inadını kıran faktör oldu.