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Manchester United son dakikada yendi

Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

07 Ekim 2018 Pazar 09:25
Manchester United son dakikada yendi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, ikinci yarıda bulduğu gollerle konuk ettiği Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Newcastle United, 7. dakikada Kenedy, 10. dakikada ise Muto Yoshinori'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 70. dakikada Juan Mata, 78. dakikada ise Anthony Martial ve 90. dakikada Alexis Sanchez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Son 5 maçında ilk kez kazanan Manchester United, ligde 13 puanla 8'inci sıraya yükseldi. Newcastle United ise 2 puanla 19'uncu sırada kaldı.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:25
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