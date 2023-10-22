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Spor Manchester United, Sheffield'ı iki golle geçti
Spor

Manchester United, Sheffield'ı iki golle geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-22 01:08:00 -
Manchester United, Sheffield'ı iki golle geçti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, İngiltere Premier Lig maçında deplasmanda Sheffield United'ı 2-1'lik skorla yendi.

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, rakibi karşısında 28. dakikada Scott McTominay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Sheffield United, 34. dakikada Oliver McBurnie'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Manchester United, 77. dakikada Diogo Dalot'un golüyle tekrar öne geçti ve maç da Manchester United'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Premier Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Manchester United, bu galibiyetle ligdeki puanını 15'e yükseltti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk olmuş ve rakibini 3-2 yenmişti.
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