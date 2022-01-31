Manchester United oyuncusu Mason Greenwood neden tutuklandı?

Manchester United'ın İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet ve cinsel istismar iddiası ile ülke gündemine oturdu. Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtları, kısa bir süre sonra silindi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etti.

Manchester United'dan Mason Greenwood açıklaması

Yaşanan bu gelişmenin ardından Manchester United, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve olayın takipçisi olduklarını belirtti. İngiliz kulübü açıklamasında, "Sosyal medyada dolaşan görüntü ve iddialardan haberdarız. Gerçekler ortaya çıkana kadar başka bir yorum yapmayacağız. Manchester United hiçbir şekilde şiddeti tasvip etmez" ifadelerine yer verdi. İngiliz futbolcu, daha önce milli takım kampında da skandala karışmıştı. 2020 Eylül ayında UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak olan İngiltere'de Mason Greenwood ve Phil Foden, kaldıkları otele iki kadın çağırarak Covid-19 önlemlerini çiğnemiş ve olayın gündeme gelmesinin ardından özür dilemişti.