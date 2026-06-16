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Spor Manchester United gözünü Summerville'e dikti
Spor

Manchester United gözünü Summerville'e dikti

Yeniakit Publisher
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Manchester United gözünü Summerville'e dikti

Yeni sezon öncesinde kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Manchester United, West Ham United forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Crysencio Summerville için harekete geçti. West Ham'ın Hollandalı futbolcu için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli beklediği öğrenildi.

Premier Lig ekibi Manchester United, West Ham United forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Crysencio Summerville için düğmeye bastı.

Yeni sezon öncesi kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Manchester United, West Ham United forması giyen Crysencio Summerville için harekete geçti.

İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi aldığı ve Summerville'in kulübün sol kanat için belirlediği seçenekler arasında üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Öte yandan West Ham'ın, Hollandalı futbolcunun transferi için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise büyük ölçüde Marcus Rashford'un takımdan ayrılık durumuna bağlı olduğu kaydedildi.

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