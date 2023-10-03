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Spor Manchester United Galatasaray karşılaşmasını canlı şekilde anlatıyoruz
Spor

Manchester United Galatasaray karşılaşmasını canlı şekilde anlatıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-10-03 21:01:00 - 2023-10-03 22:24:12
Manchester United Galatasaray karşılaşmasını canlı şekilde anlatıyoruz

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Manchester United takımıyla bugün saat 22:00'da karşılaşacak. Biz de sizlere bu maçı canlı şekilde aktaracağız... Detaylar haberimizde...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Manchester United takımıyla bugün saat 22:00'da karşılaşacak.

Bizde sizlere bu maçı canlı şekilde aktaracağız...

İşte canlı anlatım;

GOOOOOL! Galatasaray, Zaha ile beraberliği yakaladı.

20'Manchester United etkili geldi. Kontra atağa çıkan United'da Hojlund savunma arkasına koşu yaptı ancak Muslera tehlikeyi sezdi ve erkenden çıkıp topa müdahale etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

17'GOL! Manchester United, Hojlund'un kafa golü ile maçta öne geçti. Gol - Rasmus Højlund

14'Sol kanatta topla buluşan Bruno Fernandes, ceza sahasına ortasını gönderdi. Kaleci Muslera çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

9'Galatasaray etkili geldi. Kerem Aktürkoğlu korner sonrasında kendi kazandığı topu hızla ileri sürerek rakip yarı alana geçti ama final pasında geç kaldı.

7'Manchester United sağ kanattan Dalot ile gelmek istedi ama Angelino bırakmadı. Korner.

4'Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Angelino'nun pası Kerem için hızlı kaldı.

2'Manchester United etkili geldi. Sol kanattan atağa çıkan Hojlund'un pasında Fernandes kale sahasında topa istediği gibi vuramadı ve top auta çıktı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Galatasaray.

Galatasaray 11:Muslera, Boey, Sánchez, Abdulkerim, Angeliño, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Manchester United 11: Onana, Hannibal, Lindelof, Varane, Dalot, Casemiro, Amrabat, Mount, Bruno Fernandes, Rashford, Hojlund

Maç öncesi kısa bilgiler:

Kız arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecindeki tavrı nedeniyle affedilen Brezilyalı Antony'nin de antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.
 
Sakatlığı geçen Sergio Reguilon'un durumu ise belirsizliğini koruyor.
 
Teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek.
 
İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak.
 
HAKEM: Ivan Kruzliak

STAT: Old Trafford
SAAT: 22.00
YAYIN: EXXEN

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