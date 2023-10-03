Manchester United Galatasaray karşılaşmasını canlı şekilde anlatıyoruz
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Manchester United takımıyla bugün saat 22:00'da karşılaşacak. Biz de sizlere bu maçı canlı şekilde aktaracağız... Detaylar haberimizde...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Manchester United takımıyla bugün saat 22:00'da karşılaşacak.
Bizde sizlere bu maçı canlı şekilde aktaracağız...
İşte canlı anlatım;
GOOOOOL! Galatasaray, Zaha ile beraberliği yakaladı.
20'Manchester United etkili geldi. Kontra atağa çıkan United'da Hojlund savunma arkasına koşu yaptı ancak Muslera tehlikeyi sezdi ve erkenden çıkıp topa müdahale etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
17'GOL! Manchester United, Hojlund'un kafa golü ile maçta öne geçti. Gol - Rasmus Højlund
14'Sol kanatta topla buluşan Bruno Fernandes, ceza sahasına ortasını gönderdi. Kaleci Muslera çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
9'Galatasaray etkili geldi. Kerem Aktürkoğlu korner sonrasında kendi kazandığı topu hızla ileri sürerek rakip yarı alana geçti ama final pasında geç kaldı.
7'Manchester United sağ kanattan Dalot ile gelmek istedi ama Angelino bırakmadı. Korner.
4'Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Angelino'nun pası Kerem için hızlı kaldı.
2'Manchester United etkili geldi. Sol kanattan atağa çıkan Hojlund'un pasında Fernandes kale sahasında topa istediği gibi vuramadı ve top auta çıktı.
1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Galatasaray.
Manchester United 11: Onana, Hannibal, Lindelof, Varane, Dalot, Casemiro, Amrabat, Mount, Bruno Fernandes, Rashford, Hojlund
Maç öncesi kısa bilgiler:
STAT: Old Trafford
SAAT: 22.00
YAYIN: EXXEN
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