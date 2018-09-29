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Manchester United eriyor!

Manchester United, West Ham United deplasmanında 3-1 mağlup oldu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:53
Manchester United eriyor!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi. London Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi West Ham, 3-1'lik skorla kazandı.

West Ham United, son haftaların yıldızı Felipe Anderson'un 5. dakikadaki golüyle öne geçti. Andriy Yarmolenko, 43. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve West Ham devreye 2-0 önde gitti.

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, fark azalmayınca 57 ila 71. dakikalar arası 3 değişiklik birden yaptı. Bu dakikalarda Paul Pogba da oyundan alındı. Manchester United, sonradan oyuna giren Marcus Rashford'ın 71. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi.

West Ham United'ın yıldızı Marko Arnautovic, 74. dakikada karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetle birlikte West Ham United, puanını 7'ye yükseltti. Manchester United ise 10 puanda kaldı. West Ham, gelecek hafta Brighton & Hove'a konuk olacak. Manchester United ise sahasında Newcastle'ı ağırlayacak.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:53
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