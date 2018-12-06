Manchester United efsanesinden Ander Herrera'ya çok ağır sözler

Premier Ligde son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve 8. sıraya kadar gerileyen Manchester United'da oyuncular, 2-2 berabere kaldıkları Arsenal maçında yaptıkları basit hatalar ile eleştirilerin hedefi oldu.

Scholes'dan tepki

BT Sport'a konuşan Paul Scholes, başta Ander Herrera olmak üzere çoğu oyuncunun İngiliz kulübünde forma giyecek kalitede olmadığını söyledi. Efsane isim verdiği demeçte, "Sporcunun kalitesini sorgulamak zorundasınız. Basit bir pası dahi atamayacak kadar kötüyseniz bu kulüpte forma giymemelisiniz." ifadelerini kullandı.

Rio Ferdinand da eleştirdi

Rio Ferdinand ise, takımdaki çoğu oyuncunun özgüven problemi yaşadığının altını çizdi ve, "Herrera, o pası atabilecek kalitede bir oyuncuydu. Hiç zor bir top değil fakat özgüven konusunda bir problem yaşadığı aşikar." dedi.

(Goal)