Manchester United Astana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Manchester United L Grubu ilk maçında Kazakistan ekibi Astana'yı konuk edecek. Peki, Manchester United Astana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?19 Eylül 2019 Perşembe 17:57
UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Manchester United L Grubu ilk maçında Kazakistan ekibi Astana'yı konuk edecek. Peki, Manchester United Astana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi L Grubu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester United evinde Astana ile karşı karşıya gelecek. İşte, Manchester United Astana maçının tüm detayları...
Manchester United Astana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
L grubu maçında Manchester United, Old Trafford'ta Astana'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Futbolseverler maçı beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen izleyebilecek.
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