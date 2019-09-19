Manchester United Astana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Manchester United L Grubu ilk maçında Kazakistan ekibi Astana'yı konuk edecek. Peki, Manchester United Astana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Manchester United L Grubu ilk maçında Kazakistan ekibi Astana'yı konuk edecek. Peki, Manchester United Astana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi L Grubu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester United evinde Astana ile karşı karşıya gelecek. İşte, Manchester United Astana maçının tüm detayları... Manchester United Astana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? L grubu maçında Manchester United, Old Trafford'ta Astana'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Futbolseverler maçı beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen izleyebilecek.

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