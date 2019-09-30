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Manchester United Arsenal maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Primier Lig'in 7. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Peki, Manchester United Arsenal maçı kaç kaç bitti?

30 Eylül 2019 Pazartesi 22:01
Manchester United Arsenal maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Primier Lig'in 7. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Peki, Manchester United Arsenal maçı kaç kaç bitti?

Premier Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Manchester United ile Arsenal karşılaştı. İşte, Manchester United Arsenal maçının detayları. 

MAÇ SONUCU: 1-1

Manchester United: David de Gea, V. Lindelöf, H. Maguire, A. Young, A. Tuanzebe, P. Pogba, J. Lingard, Andreas Pereira, D. James, S. McTominay, M. Rashford

Arsenal: B. Leno, S. Papastathopoulos, C. Chambers, David Luiz, S. Kolašinac, L. Torreira, M. Guendouzi, G. Xhaka, P. Aubameyang, N. Pépé, B. Saka

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Manchester United oldu. 45. dakikada Tominay attığı golle ilk yarının skonunu ilan etti: 1-0

Maçın ikinci yarısında Arsenal baskısını arttırdı.

58. dakikada Aubameyang eşitliği sağlayan golü ağlarla buluşturdu: 1-1


Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 00:01
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