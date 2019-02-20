Manchester City'ye Çin'de kardeş kulüp

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Çin takımlarından Sichuan Jiuniu'yi satın aldı. CFG'den yapılan açıklamada, şirketin hissedarı China Sports Capital ve ticari ortağı UBTECH ile Çin 3. Ligi'nde mücadele eden Sichuan Jiuniu takımının satın alındığı kaydedildi. Çin'in Chengdu kentinde 2006 yılında kurulan Sichuan Jiuniu, maçlarını 27 bin kişilik Chengdu Longquanyi Stadı'nda oynuyor. CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F Marinos, Uruguay'da Atletico Torque ve İspanya'da Girona kulüplerinin hisselerini satın alarak yönetimde söz sahibi olmuştu.

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