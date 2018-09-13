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Manchester City'den rekor!

Manchester City, 2017-2018 sezonunda 500,5 milyon sterlinle rekor gelir elde etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:13
Manchester City'den rekor!

Kulüpten yapılan açıklamada, son 5 yılda yaşanan yüzde 44'lük artış sayesinde 2017-2018 sezonunda elde edilen gelirin 500,5 milyon sterline ulaştığı ve bu rakamın kulüp rekoru olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu.

Açıklamada, Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin geçen sezonu 10,4 milyon sterlin karla kapattığı da ifade edildi.

Öte yandan Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United'ın ardından 500 milyon sterlin gelir barajını geçen 5. kulüp oldu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:13
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