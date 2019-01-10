Manchester City’den gol yağmuru





LONDRA (AA) - İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City, Burton Albion'u 9-0 yendi.

Etihad Stadı'ndaki müsabakada Manchester City'ye finalin kapısını aralayan golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne, 30, 34, 57 ve 65. dakikalarda Gabriel Jesus, 37. dakikada Oleksandr Zinchenko, 62. dakikada Phil Foden, 70. dakikada Kyle Walker ve 83. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.

Manchester City, bu sonuçla 23 Ocak Çarşamba günü yapılacak rövanş maçı öncesi finale yükselme yolunda büyük avantaj elde etti.