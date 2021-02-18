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Spor Manchester City'den gol yağmuru
Spor

Manchester City'den gol yağmuru

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda Everton'ı 3-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 04:04:00 -
Manchester City'den gol yağmuru

Ligde lider konumda bulunan Manchester City, Goodison Park Stadı'nda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Everton'a konuk oldu.

Manchester City, Phil Foden'in 32. dakikadaki golüyle öne geçerken, Everton 37. dakikada Richarlison'un attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 63. dakikada Riyad Mahrez ve 77. dakikada Berbardo Silvan'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, puanını 56'ya yükselten Manchester City, ligde liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Manchester United ile aralarındaki puan farkını da 10'a çıkardı. Everton, 37 puanla 7. sırada yer aldı.

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