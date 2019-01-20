0553 313 94 23

Manchester City ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı

- İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Huddersfield Town'ı 3-0, Tottenham ise Fulham'ı 2-1 mağlup etti

20 Ocak 2019 Pazar 21:25
Manchester City ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, Huddersfield Town'ı 3-0, Tottenham ise Fulham'ı 2-1 yendi.

Ligin 23. haftası, 2 karşılaşmayla sona erdi. Manchester City, Huddersfield Town deplasmanından Danilo'nun 18, Sterling'in 54 ve Sane'nin 56. dakikadaki golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'deki gol sayısını 62'ye çıkaran Manchester City, Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon resmi maçlarda 100 gol barajını geçen ilk takım oldu.

Haftanın kapanış müsabakasında Fulham, Tottenham'ı ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Llorente'nin 17. dakikada kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Dele Alli'nin 51. dakikadaki golüyle skora denge getiren Tottenham, Winks'in 90+3. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.

Fulham'ın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 2967 gün sonra Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. Hollandalı futbolcu, 55. dakikada yerini Sessegnon'a bıraktı.

Puanını 56'ya çıkaran Manchester City, lider Liverpool ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. 3. sıradaki Tottenham ise puanını 51'e yükseltti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 21:25
  1. Futbol
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Manchester City
  4. Tottenham

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    1. Melih Gökçek'ten flaş açıklama:..
    2. Trabzonspor'a Pereira'dan kötü haber
    3. Kadın terörist her şeyi itiraf etti!..
    4. İşte Kılıçdaroğlu ile İnce'nin 10 yıl..
    5. Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    6. Voleybol: Toplu sonuç
    7. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    8. Özhaseki'den 15 Temmuz şehidinin..
    9. Beşiktaş'ta Quaresma şoku! Macera sona..
    10. Basketbol: Toplu sonuç
    11. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    12. Milli boksörden acı haber geldi
    13. Manchester City ve Tottenham haftayı 3..
    14. Lider Medipol Başakşehir, ikinci..
    15. Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in..
    16. Salsa Ligi 2. Etap yarışması,..
    17. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    18. "Giderek daha iyiye giden bir..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Ömer el-Beşir'den flaş iddia:..
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?