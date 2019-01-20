Manchester City ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı - İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Huddersfield Town'ı 3-0, Tottenham ise Fulham'ı 2-1 mağlup etti



ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, Huddersfield Town'ı 3-0, Tottenham ise Fulham'ı 2-1 yendi.

Ligin 23. haftası, 2 karşılaşmayla sona erdi. Manchester City, Huddersfield Town deplasmanından Danilo'nun 18, Sterling'in 54 ve Sane'nin 56. dakikadaki golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Premier Lig'deki gol sayısını 62'ye çıkaran Manchester City, Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon resmi maçlarda 100 gol barajını geçen ilk takım oldu. Haftanın kapanış müsabakasında Fulham, Tottenham'ı ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Llorente'nin 17. dakikada kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Dele Alli'nin 51. dakikadaki golüyle skora denge getiren Tottenham, Winks'in 90+3. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı. Fulham'ın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 2967 gün sonra Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. Hollandalı futbolcu, 55. dakikada yerini Sessegnon'a bıraktı.

Puanını 56'ya çıkaran Manchester City, lider Liverpool ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. 3. sıradaki Tottenham ise puanını 51'e yükseltti.

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