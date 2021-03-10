  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester City – Southampton maçında gol yağmuru
Spor

Manchester City – Southampton maçında gol yağmuru

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın forma giydiği Manchester City, Southampton’ı 5-2’lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 23:46:00 -
Manchester City – Southampton maçında gol yağmuru

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Southampton karşı karşıya geldi. Manchester City 5-2'lik skorla kazanan taraf oldu. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 59. dakikada Kevin de Bruyne, 40 ve 55. dakikada Riyad Mahrez, 45. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti. Southampton'ın golleri 25. dakikada (penaltı) James Ward-Prowse ve 56. dakikada Che Adams'dan geldi.

İlkay, Premier lig'de 12. Golünü attı

İlkay Gündoğan bu sezon ligde 12. golünü attı. Türk asıllı Alman futbolcu, 2021 yılında Premier Lig'de 10 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. İlkay Gündoğan, 2021'de Robert Lewandowski (14), Lionel Messi (12) ve Andre Silva'dan (10) sonra Avrupa'nın beş büyük liginde 10 gol ve üzeri atan dördüncü futbolcu oldu.

Puan farkı 14'e çıktı

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 68 yaptı ve maç fazlasıyla Manchester United ile arasındaki farkı 14'e çıkardı. Southampton 33 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'de hafta sonu Manchester City, Fulham'a konuk olacak. Southampton, Brighton'ı ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’da beklenmedik gelişme! Halk isyanda, hükümete çağrı
Dünya

İran’da beklenmedik gelişme! Halk isyanda, hükümete çağrı

İran'da hükümet Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Mart Nevruz Bayramı'nda vaka artışını önlemek için kısıtlamaları arttırmayı planladı. Halk ise..
Türkiye'nin tepkisinin ardından sözde 'Kürdistan' haritası yayınlayan IKBY kıvırdı!
Dünya

Türkiye'nin tepkisinin ardından sözde 'Kürdistan' haritası yayınlayan IKBY kıvırdı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), tarihte ilk kez ülkeyi ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için Türkiye topraklarını..
Türkiye'den IKBY'ye sert tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Türkiye'den IKBY'ye sert tepki: Açıklama bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti dolayısıyla IKBY tarafından bastırılması planlanan skandal pullara ilişkin açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay