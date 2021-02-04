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Spor Manchester City seriyi sürdürüyor
Spor

Manchester City seriyi sürdürüyor

Manchester City, Premier Lig'de Burnley'yi 2-0 yenerek üst üste 9. maçını kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 01:22:00 -
Manchester City seriyi sürdürüyor

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Burnley'yi 2-0 yendi.

Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 16. sırada başlayan Burnley'ye konuk oldu.

Gabriel Jesus'un 3 ve Sterling'in 38. dakikada attığı gollerle maçı kazanan Manchester City, ligde peş peşe 9. galibiyetini elde etti.

Manchester City puanını 47'ye yükseltirken, kendisi gibi bir maç eksiği bulunan Burnley 22 puanda kaldı.

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