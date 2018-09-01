Manchester City sahasında yendi
Newcastle United'ı ağırlayan Manchester City, Sterling ve Walker'ın golleriyle üç puana uzandı.01 Eylül 2018 Cumartesi 22:00
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, sahasında Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.
Etihad Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Raheem Sterling ve 52. dakikada Kyle Walker atarken, konuk takımın tek golünü 30. dakikada DeAndre Yedlin kaydetti.
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, mücadelenin 76. dakikasında Riyad Mahrez'in yerine oyuna girdi.
Kaynak: AA
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