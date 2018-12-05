Manchester City liderliğini sürdürdü
Premier Lig lideri Manchester City, Watford'u deplasmanda 2-1 mağlup etti05 Aralık 2018 Çarşamba 01:01
LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında oynanan maçta Manchester City deplasmanda Watford'u 2-1 mağlup etti.
Vicarage Road Stadı’ndaki karşılaşmada, Manchester City'ye 3 puanı getiren golleri 40. dakikada Leroy Sane ve 51. dakikada Riyad Mahrez attı. Ev sahibi Watford’un tek golü 85. dakikada Abdoulaye Doucoure’den geldi.
Bu sonucun ardından Manchester City 41 puana yükselerek liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken Watford ise 21 puanla 10. sırada kaldı.
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