THY- Euroleague
0553 313 94 23

Manchester City evinde yenildi

Öne geçtiği maçta Crystal Palace'a 3-2 yenilen Manchester City, lider Liverpool'un dört puan gerisine düştü- Leicester City'ye 1-0 yenilen Chelsea, bu sezon sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı

22 Aralık 2018 Cumartesi 20:18
Manchester City evinde yenildi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında rakiplerine mağlup olan Manchester City ve Chelsea şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Zirve yarışında Liverpool'u bir puan geriden takip eden son şampiyon Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.

Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın 27. dakikada attığı golle öne geçen Manchester temsilcisi, 33. dakikada Jeffrey Schlupp, 35. dakikada Andros Townsend ve 51. dakikada Luka Milivojevic'in penaltı golleriyle seyircisinin önünde 3-1 geriye düştü.

Ev sahibi ekip 85. dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle umutlansa da kalan bölümde Londra ekibi skoru korumasını bildi ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İkinci sıradaki Manchester City, bu mağlubiyetin ardından 44 puanda kalırken, lider Liverpool ile arasındaki puan farkı da 4'e çıktı.


- Chelsea evinde ilk kez yenildi


İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, sahasında Leicester City'ye tek golle mağlup oldu ve bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Leicester City'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Jamie Vardy attı.

Ligde dördüncü sıradaki Chelsea, bu yenilginin ardından Liverpool'un 11 puan gerisine düştü.

Zirveyi ilgilendiren bir diğer mücadelede Burnley'yi ağırlayan Arsenal, 14 ve 48. dakikalarda Pierre Aubameyang ile 90. dakikada Alex Iwobi'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 90 dakika sahada kaldı.

- Sonuçlar

Arsenal-Burnley: 3-1

Bournemouth-Brighton Hove Albion: 2-0

Chelsea-Leicester City: 0-1

Huddersfield-Southampton: 1-3

Manchester City-Crystal Palace: 2-3

Newcastle United-Fulham: 0-0

West Ham United-Watford: 0-2

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 20:18
  1. Chelsea
  2. İlkay Gündoğan
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Manchester City

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Aydın'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Çocuklar ev işi yapmalı mı?
    3. ABD ile Irak arasında kritik görüşme!
    4. "İsrail'in oyalama siyaseti Gazze'de..
    5. Bakan Çavuşoğlu Tunus'ta!
    6. İran'dan ABD ile gizlice görüştüğü..
    7. BM'nin "Hudeyde'ye ateşkes..
    8. Basketbol: Toplu sonuç
    9. Gazi Muhterem Doğan,..
    10. İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de
    11. Guyana'da hükümet düştü
    12. Uluslararası Dostluk Kısa Film..
    13. Beşiktaş'ta şok sakatlık! Gole..
    14. Manchester City evinde yenildi
    15. ABD'nin Suriye kararı sonrası istifa..
    16. DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi..
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. "Tam saha operasyon hayat memat..
    19. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    20. Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti