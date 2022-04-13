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Spor Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta canlı izle
Spor

Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta canlı izle

Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-13 13:07:00 -
Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta canlı izle

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak iki maçın ardından adını yarı finale yazdıran ekipler belli olacak. 12 Nisan Salı akşamı oynanan maçların ardından Villarreal ve Real Madrid isimleri yarı finale yazdıran iki ekip olmuştu. Peki, Manchester City-Atletico Madrid maçı ne zaman?

Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta canlı izle

Manchester City-Atletico Madrid maçı bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadele Exxen ve CBC Sport ekranlarından naklen yayımlanacak. İki ekip arasında oynanan ilk maçı Manchester City 1-0 kazanmıştı.

Atletico Madrid : Oblak, Vrsaljko, Savic, Gimenez, Reinildo; Kondogbia, Herrera, Llorente, Lodi; Correa, Félix

Manchester City: Ederson, Walker, Aké, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Sterling, Foden, Jack Grealish

Atletico Madrid-Manchester City maçının galibi yarı finalde Real Madrid ile karşılaşacak.

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