Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta canlı izle
Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak iki maçın ardından adını yarı finale yazdıran ekipler belli olacak. 12 Nisan Salı akşamı oynanan maçların ardından Villarreal ve Real Madrid isimleri yarı finale yazdıran iki ekip olmuştu. Peki, Manchester City-Atletico Madrid maçı ne zaman?
Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta canlı izle
Manchester City-Atletico Madrid maçı bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadele Exxen ve CBC Sport ekranlarından naklen yayımlanacak. İki ekip arasında oynanan ilk maçı Manchester City 1-0 kazanmıştı.
Atletico Madrid : Oblak, Vrsaljko, Savic, Gimenez, Reinildo; Kondogbia, Herrera, Llorente, Lodi; Correa, Félix
Manchester City: Ederson, Walker, Aké, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Sterling, Foden, Jack Grealish
Atletico Madrid-Manchester City maçının galibi yarı finalde Real Madrid ile karşılaşacak.