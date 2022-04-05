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Spor Manchester City-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Manchester City-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-04-05 10:54:00 -
Manchester City-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı 5 ve 6 Nisan tarihlerinde yaşanacak. Futbolseverler ise Manchester City-Atletico Madrid maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Manchester City-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Mancehser City ile Atletico Madrid 5 Nisan Salı akşamı Türkiye saatiyle saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport ekranlarından şifresiz yayımlanacak. Ayrıca maç Exxen dijital platformundan naklen yayımlanacak. Exxen üyeliği olanlar maçı takip edebilecek.

5 Nisan Salı

22.00 Benfica- Liverpool               CBC Sport, Exxen

22.00 Manchester City-Atletico Madrid                 CBC Sport, Exxen

6 Nisan Çarşamba

22.00 ​​​​​​​Chelsea-Real Madrid         CBC Sport, Exxen

22.00 Villarreal-Bayern Münih   CBC Sport, Exxen

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