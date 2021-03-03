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Spor Manchester City 15. kez üst üste kazandı
Spor

Manchester City 15. kez üst üste kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de sahasında Wolverhampton'u 4-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 03:31:00 -
Manchester City 15. kez üst üste kazandı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'u konuk etti.

Manchester City, 15. dakikada Wolverhampton'lu Leander Dendoncker'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk ekip, Conor Coady'in 61. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri 80. ve 90+2. dakikada Gabriel Jesus, 90. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Premier Lig'de üst üste 15. galibiyetini elde eden Manchester City, puanını 65'e yükseltirken, Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.

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