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Gündem Manavgat'tan yüreklere su serpen haber! Bakan Çavuşoğlu duyurdu
Gündem

Manavgat'tan yüreklere su serpen haber! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta yaptığı açıklamada, "Kritik noktalarda alevleri durdurduk. Yangın 218. saatte kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 21:35:00 - 2021-08-06 21:38:53
Manavgat'tan yüreklere su serpen haber! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antalya Manavgat'ta konuştu.

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

Kritik noktalarda alevleri durdurduk. Yangın 218. saatte kontrol altına alındı.

Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz.

Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'i tedavileri yapılarak taburcu edildi.

Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda.

7 ilimizde, toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla'daki çalışmalar da 2-3 güne tamamlanacaktır.

Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı.

Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir.

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