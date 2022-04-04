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Siyaset Manavgat Nehri'ni çöpe boğan 13 yıllık CHP'li Başkan kendini böyle savundu: Benden öncekiler yapmış
Siyaset

Manavgat Nehri'ni çöpe boğan 13 yıllık CHP'li Başkan kendini böyle savundu: Benden öncekiler yapmış

Antalya'nın Manvgat ilçesindeki nehir çöp yığınına döndü. 2009'dan beri ilçeyi yöneten Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, kendini, "Biz göreve gelmeden önce oraya belki 30 yıl boyunca çöp dökülmüş." diyerek savundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 23:26:00 - 2022-04-04 23:53:57
Manavgat Nehri'ni çöpe boğan 13 yıllık CHP'li Başkan kendini böyle savundu: Benden öncekiler yapmış

 Yeniakit.com.tr 

Antalya’nın dünyaca ünlü Manavgat Nehri, çöp yığınları ile gündeme geldi.

Nehrin Akdeniz ile buluştuğu noktaya dökülen çöp yığınları, çevrecilerin tepkisini çekerken, 13 yıldır görevde olan CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Sözen, skandal görüntüler patlak verince, kendisini, "Biz göreve gelmeden önce oraya belki 30 yıl boyunca çöp dökülmüş." ifadeleri ile savundu.

Yoğurtçuoğlu ortaya çıkardı

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, Manavgat Nehri'ne gittiğinde gördüğü manzara karşında şoke oldu. Manavgat’ta kuş cenneti olarak bilinen nehir ağzındaki çöp yığınını görüntüleyen Yoğurtçuoğlu, bölgenin son haline sosyal medyadan tepki gösterdi.

13 yıldır Manavgat'ı yöneten CHP'li Şükrü Sözen, Jandarma erkiplerinin inceleme başlattığı bölgede ortaya çıkan skandaldan sonra yaptığı açıklamada, "Burada belediyenin, Orman Bölge Müdürlüğü’nün ve Milli Emlak Müdürlüğü’nün arazileri var, özel mülkiyetler var. Kontrolü çok mümkün olmayan, çok geniş bir havza." dedi.

13 yıldır temizleyememiş

Ortaya çıkan görüntülere rağmen çöpleri temizlediğini iddia eden CHP'li Başkan, "Biz göreve gelmeden önce oraya belki 30 yıl boyunca çöp dökülmüş. Ben göreve gelince Manavgat’ın geleceği için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu bölgeyi tamamen boşalttık." savunması yaptı.

CHP'li Sözen, konuyla ilgisi olmayan şu açıklamayı da yaptı:

Orada Manavgat Kaymakamlığı’nın uhdesinde jandarma ekiplerinin kontrol etmesi gereken kum çalma olayları yaşanıyor. Kum hırsızları nedeniyle devasa çukurlar oluşuyor. Biz o çukurları kapatabilmek adına inşaat molozları getirip döküyoruz.

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