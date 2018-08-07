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Manavgat ilçesinde hırsızlara linç girişimi: Yeminini tuttu polis onu tutamadı

Manavgat ilçesinde 1 Ağustos tarihinde Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde tek başına yaşayan Türkan Tuncer’in evine girerek kadının elini, ayağını bağlayıp ağzını koli bandı ile bantlayarak altınlarını, paralarını çaldıkları belirlenen 2’si Gürcü, 3 kişi Manavgat’ta adliyeye çıkarıldı.

07 Ağustos 2018 Salı 18:21
Manavgat ilçesinde hırsızlara linç girişimi: Yeminini tuttu polis onu tutamadı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını takibe alarak güvenlik kameralarından olayın faillerinin eşkallerini belirledi. Manavgat Emniyetinin, Antalya Emniyet Müdürlüğüyle yaptığı istişarede zanlıların olaydan birkaç gün önce Antalya’da polisin şüphe üzerine durdurarak resmini ve kimliğini sorguladığı Murat Çiçek (39), Gürcistan uyruklu David Gabaidze (46) ve Genadı Surmanidze (40) olduğu belirlendi. Telefon takibinden zanlıların Adana-Seyhan’da olduğunun belirlenmesi ve Adana Emniyet Müdürlüğünün bilgilendirilmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakaladı.

 Manavgat’a getirilen şüpheliler, Türkan Tuncer’in evine girdiklerini, altın ve paralarını aldıklarını, darp ettikten sonra hareket etmemesi için el ve ayağını bağladıklarını, bağırmaması için de ağzını koli bandı ile bantladıklarını itiraf etti. 

Murat Çiçek’in 15 yıl önce Gürcistan’da bir inşaat firmasında çalıştığı sırada aynı yerde çalışan David Gabaidze ile tanıştığı, Türkiye’ye dönmesinin ardından David Gabaidze’nin sık sık Türkiye’ye geldiği ve Murat Çiçek ile görüştüğü, hırsızlık konusunda uzman olan Genadı Surmanidze'nin ise ilk kez Türkiye’ye geldiği bildirildi. Gürcistan uyruklu şahısların Murat Çiçek’e kendilerine şoförlük yapması karşılığında soygundan pay verdikleri, Murat Çiçek’in ise kiraladığı araba ile hem şoförlük hem de gözcülük yaptığı belirlendi. 

Soyguncuların Türkan Tuncer’in evinden çaldıkları altınları Mersin’de 13 bin 500 liraya bir kuyumcuda bozdurarak parayı paylaştıkları, yakalandıklarında üzerlerinde altınların parasından kalan 7 bin 200 lira bulunduğu bildirildi. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:21
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Adana
  4. antalya
  5. manavgat
  6. cinayet

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