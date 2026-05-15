  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek’ten net mesaj: Ucu nereye giderse gitsin demir yumruğu indiriyoruz! Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi ABD'den Raul Castro hamlesi: 30 yıllık uçak düşürme olayı için iddianame hazırlığı Çiftçiler traktörleriyle katıldı: Avrupa’da eylem, Kocaeli’nde şenlik var CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor? "Vurgun yaparken yüzleri kızarmıyor, bari bu açıklamayı yaparken biraz utansınlar" ‘Utanmaktan yorulduk’ dedi ve sordu: Özgür Özel istifa etmek için daha neyin olmasını bekliyor? Destici: Ahmet Türk’ün niyeti halis değil Almanlardan tarihi itiraf! 'Türkiye artık bir teknoloji devi' ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump’ın masasındaki iki askeri senaryo "Mavi Valiz"den sonra torpil listesi çıktı! Özkan Yalım Özgür Özel'in mesajlarını ifşa etti
Gündem Manavgat Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre oldu! Yolsuzluk davasında hapis cezaları havada uçuştu!
Gündem

Manavgat Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre oldu! Yolsuzluk davasında hapis cezaları havada uçuştu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Manavgat Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre oldu! Yolsuzluk davasında hapis cezaları havada uçuştu!

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında karar açıklandı. Mahkeme, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ve ekibine adeta ceza yağdırdı

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara’ya 45 yıl 22 ay 13 gün, eski yardımcısı Mehmet Engin Tüter’e ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verdi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmaya, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, 6’sı tutuklu 41 sanık ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek", "irtikap", "zimmet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından mahkumiyet kararı verdi.

Kara, örgüt yöneticiliğinden 5 yıl, irtikaptan 10 yıl 10 ay, zimmetten 5 yıl, rüşvet suçundan 13 yıl 6 ay 13 gün ve para aklama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kara'ya toplamda 45 yıl 22 ay 13 gün hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildi.

 

"Baklava kutusunda rüşvet"e ağır ceza

Soruşturma sürecinde rüşvet paralarını "baklava kutusu" içerisinde teslim aldığı iddialarıyla gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de ağır hapis cezasına çarptırılan bir diğer isim oldu.

Mahkeme, Tüter’e "örgüt üyeliği", "irtikap", "zimmet", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarından toplam 40 yıl 20 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tüter ayrıca 2 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Davada yargılanan diğer sanıklar hakkında da çeşitli oranlarda hapis cezaları ve beraat kararları verilirken, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların durumlarının devamına hükmetti.

Görevden alınan Hakan Bahçetepe için hapis istemi!
Görevden alınan Hakan Bahçetepe için hapis istemi!

Gündem

Görevden alınan Hakan Bahçetepe için hapis istemi!

CHP, rüşvetin ahlaksızlığın merkezi olmuş! Fuhuşta ‘özel’ isim
CHP, rüşvetin ahlaksızlığın merkezi olmuş! Fuhuşta ‘özel’ isim

Gündem

CHP, rüşvetin ahlaksızlığın merkezi olmuş! Fuhuşta ‘özel’ isim

Özkan Yalım, Özel’e verdiği rüşvetin belgesini açıkladı: "Sağlam paketi" mavi valize koy
Özkan Yalım, Özel’e verdiği rüşvetin belgesini açıkladı: “Sağlam paketi” mavi valize koy

Gündem

Özkan Yalım, Özel’e verdiği rüşvetin belgesini açıkladı: “Sağlam paketi” mavi valize koy

CHP’li belediyeye "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu! Gözaltılar var
CHP’li belediyeye "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu! Gözaltılar var

Gündem

CHP’li belediyeye "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu! Gözaltılar var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Tebrikler manavgatdaki adalete.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23