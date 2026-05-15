Manavgat Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre oldu! Yolsuzluk davasında hapis cezaları havada uçuştu!

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara’ya 45 yıl 22 ay 13 gün, eski yardımcısı Mehmet Engin Tüter’e ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verdi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmaya, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, 6’sı tutuklu 41 sanık ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek", "irtikap", "zimmet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından mahkumiyet kararı verdi.

Kara, örgüt yöneticiliğinden 5 yıl, irtikaptan 10 yıl 10 ay, zimmetten 5 yıl, rüşvet suçundan 13 yıl 6 ay 13 gün ve para aklama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kara'ya toplamda 45 yıl 22 ay 13 gün hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildi.

"Baklava kutusunda rüşvet"e ağır ceza

Soruşturma sürecinde rüşvet paralarını "baklava kutusu" içerisinde teslim aldığı iddialarıyla gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de ağır hapis cezasına çarptırılan bir diğer isim oldu.

Mahkeme, Tüter’e "örgüt üyeliği", "irtikap", "zimmet", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarından toplam 40 yıl 20 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tüter ayrıca 2 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Davada yargılanan diğer sanıklar hakkında da çeşitli oranlarda hapis cezaları ve beraat kararları verilirken, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların durumlarının devamına hükmetti.