'Man Adası yalanı' Kılıçdaroğlu'na pahalıya patladı! 142 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında düzenlediği bir basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan ve ailesi Man Adaları'nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştiriyor." yalanını ortaya atmıştı. Bu yalan Kılıçdaroğlu'na pahalıya patladı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili yakınlarına 142 bin lira ödemesine hükmetti.

İstinaf Mahkemesi kararı bozmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci ve Orhan Uzuner, avukatları aracılığı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Man Adası'na para transfer ediyorlar' yalanı için 1 milyon 500 bin TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı. Anadolu 20’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz 2018 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmiş, İstinaf Mahkemesi ise 'usulen bozma' kararı ile dosyayı yeniden yerel mahkemeye göndermişti.

Yeniden görülen davada karar çıktı!

Davayı karara bağlayan mahkeme, açılan tazminat davasını kısmen kabul etti. Yerel mahkeme ilk verdiği kararı değiştirmeyerek Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira, Ziya İlgen'e 17 bin lira, Osman Ketenci'ye 15 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 10 bin lira ödemesine hükmetti. Öte yandan 5 Aralık 2027 tarihli konuşmada Mustafa Erdoğan'a yönelik herhangi bir söz sarf edilmediği yönünde değerlendirmede bulunan mahkeme ilgili davanın da reddine karar verdi.