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Aktüel

Mamak’ta Ramazan etkinlikleri sosyal medyaya taşındı

Salgın dolayısıyla Ramazan ayı etkinliklerini dijital platformlara taşıyan Mamak Belediyesi, “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” ile ilahi ve ezgi sanatçılarından şair ve yazarlara varıncaya kadar birbirinden tanınmış isimleri Mamaklılarla buluşturmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:57:24 -
Mamak’ta Ramazan etkinlikleri sosyal medyaya taşındı

Salgın dolayısıyla Ramazan ayı etkinliklerini dijital platformlara taşıyan Mamak Belediyesi, “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” ile ilahi ve ezgi sanatçılarından şair ve yazarlara varıncaya kadar birbirinden tanınmış isimleri Mamaklılarla buluşturmayı sürdürüyor. Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri programının bu kez konuğu, halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı oldu.


Ramazan ayı etkinliklerini salgından dolayı dijital platformlara taşıyan Mamak Belediyesi, “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” ile ilahi ve ezgi sanatçılarından şair ve yazarlara varıncaya kadar birbirinden tanınmış isimleri Mamaklılarla buluşturmaya devam ediyor. Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nde moderatörlüğünü Serdar Tuncer’in yaptığı programın bu kez konuğu halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı oldu. Türkü ve şiirlerle dolu programa sosyal medya üzerinden beğeni yağdı.



“Heyecanla beklenmeye başlandı”


Her hafta “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” programına katılacak olan isimlerin vatandaşlar tarafından heyecanla beklenmeye başlandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ramazan ayında Mamak çok özel bir atmosfere bürünüyor. Bu yıl maalesef o manevi ortamı bir arada yaşayamıyoruz ama teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın evlerine konuk olabiliyoruz. Bu kapsamda da içerikleri birbirinden zengin programlarımızla musikiden şiire, Kur’an tilavetinden dini sohbetlere, beşeri bilimlerden tasavvufi konserlere varıncaya kadar alanında yetkin, yazar, şair ve sanatçıları tarihi bir mekan olan Musiki Muallim Mektebimizde ağırlıyoruz. Dolayısıyla kıymetli hemşerilerimizi ve Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Mamaklıları, sosyal medya hesaplarımızdan Ramazan Ayı boyunca her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 22.00’de canlı olarak yayınlanan ‘Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’ programımızı izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

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