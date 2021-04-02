Mamaklı gençlerin buluşma noktası

Zirvekent ve Altınevler mahallesinde geçtiğimiz yıl temeli atılan Gençlik Merkezlerinin yapımı sürerken, Durali Alıç ve Şafaktepe mahallelerinde Gençlik ve Kariyer Merkezleri çok yakında hizmete açılacak. Her yaştan Mamaklılara hizmet edecek ayrı ayrı yatırımları planlayarak hayata geçirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize de hoş vakit geçirebilecekleri, bir araya gelerek kendilerini geliştirebilecekleri gençlik merkezlerini inşa ediyoruz. Merkezimiz hem gençlere hem de kültüre hizmet edecek. Biz merkezlerimizde boş zamanlarını güzel geçiren, iyi şeyler öğrenebilen ve paylaşımcılığın arttığı gençliği hedefledik. Gençler boş zamanlarını kahve köşelerinde, internet kafelerde, sokak başlarında geçirmek yerine, gençlik merkezlerimize gelerek hoş vakit geçirebilirler. İster spor yapabilir, isterlerse de eğitim alabilirler. Gençlik merkezleri ile Mamak gençliğine yeni bir alternatif sunuyoruz. Bu tesisler, Mamakımız için bir kazanç olacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na vermiş olduğu desteklerden dolayı için ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi. Zirvekent ve Altınevler Mahallelerinde 2 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis, gelenek ile modernin buluşması olacak. Zirvekent mahallesi’nde yapımı yüzde 43 seviyesine ulaşan Gençlik Merkezi’nin çelik çatı montajı tamamlandı, duvar imalatları devam ediyor.Yapımı yüzde 45 seviyesine ulaşan Altınevler Gençlik Merkezi’nin de duvarları örüldü, kapı, pencere imalatları ile dış cephe ile sıva işleri devam ediyor. Mamak Belediyesi tarafından planlanan ve içerisinde çok amaçlı salon (basketbol, voleybol, gösteri, konferans), sahne, soyunma odası, seminer salonu, el sanatları odası, zeka oyunları odası, plastik sanatlar, odası derslik ve kütüphane, mescit ve mutfak bulunan Zirvekent ve Altınevler Gençlik Merkezleri, tamamlandığında gençlerin sosyal aktivite gerçekleştirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir mekan olacak. Durali Alıç ve Şafaktepe Kariyer Merkezleri’nin de yapımı tamamlandı, açılış için gün sayıyor.

Ülkenin geleceği için gençlere yatırım

Mamak Belediyesi’nin ilçenin en önemli eksiğini gidermek ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla temelini attığı Zirvekent, Altınevler ile Durali Alıç ve Şafaktepe Mahallesi’nde yenileyerek gençliğe kazandırdığı Gençlik Merkezi’nin ardından gençlere yeni bir Gençlik Merkezi daha Gülveren Mahallesi’nde kazandırılıyor. Gençlik Merkezi’nin en yakın zamanda ihalesini gerçekleştireceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlik Merkezlerimiz ile gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Mamak sınırları içerisinde açılacak olan Gençlik Merkezlerimiz, Mamaklı gençlerin ilgi duydukları alanlar doğrultusunda onları yönlendirmeyi, ufuklarını genişletmeyi, sosyal ve nitelikli bireyler olarak onları hayata hazırlamayı ilke edinip ve bu imkânlar doğrultusunda topluma aktif bireyler olarak katılmalarını sağlamayı amaç edinmiş bir sosyal hizmet kurumu olacak inşallah. Merkezlerimiz, ilçenin sanat, spor ve kültürel hayatına renk katacak. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras bu tesislerde vereceğimiz eğitimdir. Buralarda yetişen çocuklar ileride bu memleketin, Güzel Mamak’ın geleceği olacak” dedi.

Mamaklı gençler spor, kültür ve sanat ile iç içe yetişecek

Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği tesisin gençler için sıcak bir yuva olacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocukların ve gençlerin içinde bulunduğu projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Gençlik Merkezleri ve sosyal alanlarla Mamak’ta tüm gençler spor, kültür ve sanat ile iç içe yetişecek. Sanatı, kültürü, bilimi bilen nesiller olarak gelişmeleri ülkemizin geleceği ve dünyaya yön verecek kişiler olarak yetişmeleri için oldukça önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşecekleri dört ayrı gençlik merkezi projemizi Mamak’ımıza kazandırıyoruz. Mamaklı gençlerimize sözünü verdiğimiz Gençlik Merkezimizin mekansal tasarımını da tamamladıktan sonra hizmete açacağız. Şimdiden Mamak’ımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.