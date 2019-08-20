Mamak parkeye çıktı

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen ilk idmanı Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Kulüp Başkanı Ercan Kınacı, Asbaşkan ve Basketbol Şube Sorumlusu Ramazan Koçak, yönetim kurulu ve meclis üyeleri tribünden izledi. Yenilenen ve güçlenen kadrosuyla bu yıl parkede boy gösterecek olan yeşil-beyazlılar, evindeki hazırlık çalışmalarının ardından 4-10 Eylül tarihleri arasında Bolu kampına gidecek.

"İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Mamak’ı bu yıl bir üst lige taşımak için A Takım kadrosunda revizeye gittiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Gerek camiamızla gerekse taraftarlarımızla birlikte başarılara imza atacağımıza inancım tam. Tüm Mamaklı basketbolseverleri maçlarımıza bekliyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın başarısı için herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydeden Başantrenör Murat Dikmen ise, “Bolu kampı sonrası Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’na iyi bir başlangıç yaparak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz” dedi.