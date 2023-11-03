Mamak Belediyesi, Türkiye Yüzyılına yakışır bir açılış gerçekleştirdi

Tünel Sanat Merkezi açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alparslan,Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Kazakistan Büyükelçiliği’nden yetkililer, ilçe protokolü, sanatçılar, akademisyenler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Mamak Belediyesi Mehter Takımının sahnesi ile başlayan açılış, dualarla yapıldı. Tünel Sanat Merkezi’nde ilk sanat etkinliğini de gerçekleştirildi. Cumhuriyet’ten Anadolu’ya 100. Yıl Sergisi ve Konseri katılımcılardan tam not aldı.

Göreve geldiği günden bu yana Tünel Sanat Merkezi’ni vizyon projeleri arasında gösteren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sanat merkezi açılışında yaptığı konuşmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ve Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayarak başladı. Başkan Murat Köse “Bugüne kadar tarihi dokusu korunan tüneli Mamak Belediyesi olarak, hem koruyarak hem de bu tarihi atmosferine uygun olarak restore ederek sanat merkezine dönüştürdük. Tünel Sanat Merkezi’miz fuaye alanı, sergi alanı, sanat sergisinden oluşuyor. Biz halka hizmeti hakka hizmet olduğuna inanan, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesine bağlı, şehri imar ederken gönülleri de imar etmeyi önemseyen bir gelenekten geliyoruz. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini güzel Mamak’ımızda inşa ediyoruz” dedi.



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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse konuşmasını, “Bundan 4.5 yıl önce güneş yüzlü Mamak’ın altın kalpli insanlarına daha güzel bir Mamak yakışır, sokakları bahar kokan, evlerinde huzur tüten bir Mamak için, Mamak’ı birlikte güzelleştirmek için sizin hizmetkarınız olmaya, desteğinize ve sevginize talibim demiştim. Mamak daha güzel olacak demiştim. Şimdi gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki Mamak çok daha güzel oluyor” diyerek sonlandırdı.