Mamak Belediyesi korona virüs ile mücadelesini sürdürüyor

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak için etkili bir mücadele yürüten Mamak Belediyesi, hizmetlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi 10 bin aileye gıda ve hijyen paketi hazırlayarak dağıtan Mamak Belediyesi, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da boş durmadı. Gönül Çarşısı’nda müracaatları bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye ekiplerince 700 adet "kutludüğün" ekmeği, un ve 700 adet de hijyen paketi dağıtıldı.

Dayanışma ile bugünlerin geride kalacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gönül Çarşımız üzerinden gönülleri imar etmeye devam ediyoruz. Hijyen paketlerimiz ve kutludüğünümüze özgü tandır ekmeğimizi Gönül Çarşısı aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Biz özellikle vatandaşlarımıza her konuda olduğu gibi hijyen desteği konusunda da her zaman yanındayız. Personellerimiz belediyemize gelen her vatandaşımıza Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını anlatıyor. Kurallarımız, önlemlerimiz virüsten daha güçlü. Tecrübemiz, direncimiz daha güçlü. El ele vererek dayanışma ile bu zor günleri geride bırakacağız. Bugüne kadar tedbir alan ve süreci başarı ile devam ettiren başta Cumhurbaşkanımız’a, Sağlık Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu salgının üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.