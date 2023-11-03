Mamak Belediyesi ile AYD işbirliğiyle İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için fidan dikildi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AYD Başkanı Sinan Burhan, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı Ankaralılar, fidan dikimi için Mamak'taki Üreğil Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Burhan, "İsrail'in Filistin'de soykırım uyguladığını" söyledi.

“Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak sadece medyanın sorunları ile ilgilenmiyoruz, ülkemizi ilgilendiren önemli konularda duruş ortaya koyuyoruz” diyen AYD Başkanı Burhan şu ifadelere yer verdi:

Basın Konseyleri ve Gazeteciler Cemiyeti neden sessiz

“Medeniyetimize uygun politikalara destek veriyoruz, sivil toplum çalışmaları yapıyoruz. Bizler yerli ve milli, bu topraklara bağlı, bu topraklardan beslenen bir sivil toplum örgütüyüz. Geçtiğimiz hafta bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak ulusal ve yerel 500 gazeteci Filistin'e uygulanan ambargoyu kınayan bir açıklama yaptık. Filistin'e ses ol kampanyası başlattık. Fakat bizi üzen bir nokta var. Türkiye'de gazeteciler cemiyetleri, basın konseyleri gibi sivil toplum örgütleri konu Gazze olunca, Filistin olunca seslerini çıkarmıyor. Hadi Filistin'de öldürülen gazetecilere yönelik sesleri çıkmıyor orada görev yapan Türk gazeteciler var , onlara yönelik de bir açıklama yapmıyor. Varsa yoksa Türkiye'nin aleyhine insan hakları ihlalleri şöyle oldu böyle oldu diyerek Avrupa'ya bildirim yapıyorlar. Elbette biz de basın özgürlüğünden yanayız; ancak bu topraklara bağlı, milli ve yerli bir anlayışın geliştirilmesi gerekir. İsrail bir soykırım gerçekleştiriyor. Israil medyası ve İsrail'den beslenen siyonist medya Filistin’i karartıyor, biz de değerli dostlarımızla bu karartmaya dur demek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik”

Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler adına fidanlar dikileceğini anlatan Burhan, Gazze'de her geçen gün şehit olan gazetecilerin unutulmamasını istedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mamak Belediyesi Başkanı Köse de Filistinlilerin 70 yıldır İsrail şiddetine maruz kaldıklarını ifade etti.

Mamak Belediye Meclisinin, geçen haftaki olağanüstü toplantısında Gazze Belediyesi ile kardeş belediye olmaya karar verdiğini anımsatan Köse, şöyle konuştu:

[13:29, 02.11.2023] Sinan BEY: "İnşallah bu ateşkes sağlandığında, saldırılar durduğunda yeniden imarı ve inşası için belediye ekibimizle, Meclis üyelerimizle beraber Gazze'ye gideceğiz. Hayatın normale dönmesi, yaşam koşullarının iyileşmesi, oradaki çocukların yeniden mutlu olması, her kesime hizmet etmek için çalışmaları başlatacağız."

Köse, basın özgürlüğünün kutsal olduğunu ifade ederek, gazetecilerin güvenliğinin her zaman ön planda olması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Aydemir ise hatıra ormanıyla millet bahçesine gelenlerin Gazze'de yaşananları unutmayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Gazze'de ölen gazetecilerin anısına, üzerlerinde isimlerinin bulunduğu fidanlar dikildi.

Mamak Belediyesine ait mehteran takımının çeşitli marşlar seslendirdiği etkinlik, dua edilmesiyle son buldu