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Malum Arap ülkeleri İsrail’in planlarına hizmet edecek! ABD'nin sözde 'Barış planı'na Filistin'den ret

ABD’nin öncülüğünü yaptığı ve bazı Arap ülkelerinin de katılacaklarını açıkladığı sözde İsrail-Filistin Barış Anlaşması müzakerelerine, Filistin yönetimi katılmama kararı aldı. Sözde barış anlaşmasını “İsrail dayatması” olarak gördüğünü açıklayan Filistin yönetimi, Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu tanımayan hiçbir anlaşmayı müzakere etmeyeceklerini duyurdu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:49
Malum Arap ülkeleri İsrail’in planlarına hizmet edecek! ABD'nin sözde 'Barış planı'na Filistin'den ret

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

25-26 Haziran tarihlerinde Bahreyn’in başkenti Manama’da yapılması planlanan sözde İsrail-Filistin Barış Anlaşması müzakerelerine Filistin yönetimi katılmama kararı aldığını duyurdu. İsrail tarafından hazırlanan ve ABD tarafından dayatılan sözde barış anlaşmasına Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Arap ülkelerinin katılacağını duyurması, ABD’nin İsrail lehine giriştiği siyasi kazanım çabalarının meşrulaştırılması anlamına geleceği yorumları yapılıyor.

Sözde barış müzakerelerinde Siyonist damat başrolde

ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın sözde İsrail-Filistin barış görüşmeleri için görevlendirdiği damadı Siyonist İş Adamı Jared Kushner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Filistin’e ekonomik anlamda daha fazla destek içeren önerilerle gelmesini beklediğini söyledi. Kushner’in bu açıklamalarını değerlendiren bazı Arap gazeteciler, Kushner’in beklentisinin Filistin yönetimini parayla ikna etmeye çalışmak olduğu yönünde yorumlarda bulundular.

Filistin’e ihanette yarışıyorlar

ABD öncülüğündeki sözde İsrail-Filistin Barış Planı müzakerelerine çağrılan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Siyonist damat Kushner’in teklifini tereddütsüz kabul etti. Bahreyn’de yapılacak görüşmelere katılacaklarını duyuran Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, son dönemde Ortadoğu politikaları üzerine İsrail ile gizli görüşmeler yaparak İsrail’in değirmenine su taşıyorlar.

Filistin yönetimi kesin bir dille reddetti

ABD’nin, Bahreyn’de yapılacak sözde barış müzakerelerine katılması için yaptırım baskısı yaptığı Filistin yönetimi, Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak kabul etmeyen hiçbir müzakereye katılmayacaklarını ve hiçbir anlaşmaya imza atmayacaklarını duyurdu. Filistin yönetimi, katılmama kararının sadece Filistin hükümetiyle sınırlı olmadığını, Filistinli iş adamlarını ve diğer STK’ları kapsadığını da açıkladı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:49
  1. filistin
  2. ABD
  3. ABD barış planı

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