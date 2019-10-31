Malulen emekli olanlar maaş ne zaman alır? Malulen emekli maaşı ne zaman bağlanır

Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir. Peki Malulen emekli olacaklar malulen emekli olanlar maaş ne zaman alır? Malulen emeklilik şartları neler?

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yüzde 60 ve daha fazla oranda hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayanlara, en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Çalışan kişiler bazı durumlarda sağlık problemleri sebebiyle işi bırakmak zorunda kalabilir ve malulen emekli sayılabilir. Kronik hastalıkların da dahil edildiği düzenlemeye göre tüm kanser hastaları koşulsuz malul kabul edilecek. 21 çeşit hastalıktan emekliye ayrılanlara 1.020 TL maaş ödenecek. SGK'dan ağır hastalıklarla boğuşmalarına rağmen emekli olamayanlara ilaç gibi haber geldi. 40 yıldır değiştirilmeyen Maluliyet Yönetmeliği'ni değiştiren SGK, günümüz hastalıkları üzerinde çalışma başlattı. Buna göre SGK birçok hastalığa maluliyet hakkı getirerek emekliliğin önünü açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yönetmelik yürürlüğe girdi. Bakanlığın verilerine göre 'Haziran 2013' itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) 114 bin 624 sigortalı hasta vatandaş malulen emekli aylığı alıyor. Ancak yeni yönetmeliğe göre malulen emekliliğin kapsamı genişletilerek 21 çeşit hastalıktan emekliye ayrılabilecek ve 1.020 lira emeklilik maaşı ödenecek.

Malulen emeklilik şartları neler?

4A, 4B, 4C ve diğer sigorta türlerinde minimum 10 senenin ödenmiş olması,

10 sene içerisinde 1800 gün için prim ödemesinin yapılmış olması,

Sağlık kurulu tarafından iş görmezlik raporu almak. Bu raporda minimum %60 iş görmezlik olması,

İş görmezlik raporunun işe girdikten sonra temin edilmesi gerekmektedir. İş görmez olarak işe girilmiş yerlerden malulen emekli olunamamaktadır.

4A sigortalı kişilerin işten ayrılmış olması gerekmektedir.

4B sigortalı kişilerin ticari faaliyetlerinin sonlanması gerekmektedir.

Malulen emeklilik için gereken hastalıklar hangileri?

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin iş görmezlik raporunun en az %60 olması gerekmektedir. AIDS

Anemi

Santral sinir hastalıkları

Epilepsi etina Kanaması

Görme problemleri

Kaza sonucu organ kaybı (kol, bacak, göz)

İlerlemiş şeker hastalıkları

Organ nakline ihtiyaç duyulan hastalık türleri

Türbeküloz