Malul sayılmayan gazilere AK Parti Grubu’nda sıcak ilgi

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AK Parti Grup yönetimi tarafından samimi bir şekilde karşılanan gaziler, sorunlarını ve çözüm önerilerini iletme fırsatı buldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile görüşen dernek yöneticileri Meclis’ten ümitli ayrıldı.

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği (TMSY) Genel Başkanı Atilla Polat, konuya ilişkin Akit’e yaptığı açıklamada, “Derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi Halil Bulut’un dayısı AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in davetiyle TBMM’ye ziyarette bulundu. Sayın Canbey’in öncülüğünde mağduriyetimizin giderilmesi için görüşmeler yaptık. Balıkesir Millletvekilimiz Mustafa Canbey bizi Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan’la görüştürdü. Sayın Özkan bizi çok sıcak karşıladı. Derneğimiz ve çalışmalarımız hakkında Sayın Özkan’ı bilgilendirdik. MHP tarafından verilen kanun teklifinin 19 Eylül Gaziler Gününe yetişmesi konusunda desteklerini istedik. Sağ olsunlar, Sayın Cahit Özkan bizler için verilen kanun teklifini ve dernek dosyamızı önümüzdeki hafta AK Parti Grup Başkanvekilleri toplantısında gündeme alıp değerlendireceklerini söyledi. ‘Gazilerimizin sorunlarının çözümü konusunda gerekeni yapacağız. Gaziler başımızın tacıdır’ dedi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizi Meclise davet ederek temaslarımızda bize önayak olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Canbey’e de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amacımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından Meclis’e sunulan bu Kanun Teklifinin biran önce Meclis’e gelmesi. AK Parti Grup yönetiminden de beklediğimiz desteği almaktan dolayı çok mutluyuz”