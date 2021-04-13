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Gündem Malul sayılmayan gaziler mutlu sona yakın
Gündem

Malul sayılmayan gaziler mutlu sona yakın

Geçtiğimiz hafta, yıllardır gazi haklarına kavuşmayı bekleyen 20 bin malul sayılmayan gazi için önemli gelişmelere sahne oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, MHP Lideri Bahçeli’nin talimatıyla, 20 bin malul sayılmayan gazinin haklarına kavuşması için TBMM’ye kanun teklifi sundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 09:37:00 -
Malul sayılmayan gaziler mutlu sona yakın

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, Yönter’i parti genel merkezinde ziyaret ederek kendileri için verilen kanun teklifinden duydukları memnuniyeti ifade etti ve beklentilerini dile getirdi.

Bakan Selçuk ile görüştüler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile de görüşme fırsatı elde eden Atilla Polat, her iki görüşmeye ilişkin bilgileri ve mutlu sona en çok yaklaştıkları kritik gelişmelere ilişkin görüşlerini Akit Gazetesi’ne aktardı.

Güneş bir gün de bizim için doğsun!

“Güneş bir gün de bizim için doğsun istiyorduk. İnşallah artık güneşin doğuşu çok yakın” diyen Polat şunları dile getirdi: “Bize en büyük destek MHP’den geldi. Çok mutluyuz ve umutluyuz. Bu Kanun teklifinin komisyonlardan hızlandırılmış bir şekilde geçerek TBMM Genel Kurulu’na gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Diğer yandan Sayın Bakanımızı bilgilendirdik. Taleplerimizi ilettik, sorunlarımızı dile getirdik. Bakanımız da, ‘Bu toplantıya katılım sağlayan her derneğin, her sendikanın, şehit ailelerinin ve gazilerimizin sorunlarını dinleyip bizler değerlendireceğiz’ dedi. Amacımız devletimizin bizleri görmesi ve haklarımızı alana kadar da mücadelemizi sürdürmektir.”


Yeni Akit Gazetesi
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